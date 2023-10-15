Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi başladı. Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu. Peki, Tuncer Bakırhan kimdir? Yeşil Sol Parti (HEDEP) eş genel başkanı Tuncer Bakırhan kaç yaşında, nereli?

Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir? Sorusu, Yeşil Sol Parti'nin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olmasının ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Tuncer Bakırhan kimdir? Yeşil Sol Parti (HEDEP) eş genel başkanı Tuncer Bakırhan kaç yaşında, nereli?

TUNCER BAKIRHAN KİMDİR?

Tuncer Bakırhan (d. 1970; Kayadibi, Susuz, Kars), Türk siyasetçi ve DEHAP'ın eski genel başkanı olarak bilinmektedir. Kars'ın Susuz ilçesinde doğmuş ve ilkokul ile ortaokulu Kars'ta tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında, bazı eylemlere katılarak siyasi aktivizmde bulunmuştur. PKK'nın propagandasını yapmak suçundan dolayı ceza almış ve cezaevine girmiştir. 1989 yılından itibaren HEP çizgisindeki partilerin çeşitli kademelerinde görev almıştır. 1999 yılında Kars Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, ancak seçimi kazanamayarak HADEP Kars İl Başkanlığı ve parti organlarında görev almıştır. 2002 yılında DEHAP'tan Kars Milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, ancak partisi barajı aşamadığı için milletvekili seçilememiştir.

Daha sonra DEHAP'ın genel başkanlığını üstlenmiş, ancak hakkında açılan davalar nedeniyle parti feshedilmiş ve ekibiyle birlikte DTP çatısı altına girmiştir. DTP'nin kurulmasıyla birlikte genel başkanlık görevini Ahmet Türk'e devretmiştir. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP belediye başkan adayı olarak yer almış, ancak seçimi kazanamamıştır. 2013 yılında KCK üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde hapis cezası almıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçilmiş, ancak 16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve aynı gün içerisinde tutuklanmıştır. 17 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.