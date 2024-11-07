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Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli?

Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli?
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Tuncer Bakırhan kimdir? Tuncer Bakırhan hangi partiden ve Tuncer Bakırhan ne dedi soruları gündemde. Tuncer Bakırhan'a neden soruşturma başlatıldı ve Tuncer Bakırhan kimdir, kaç yaşında, hangi partiden olduğu merak ediliyor. Peki, Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli?

Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı. Tuncer Bakırhan hangi partiden ve milletvekili mi sorularına yanıt aranıyor. Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

TUNCER BAKIRHAN KİMDİR?

Tuncer Bakırhan, 1970 yılında Kars'ta doğdu. DEHAP eski genel başkanı ve siyasetçi.

Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen Tuncer Bakırhan İlk ve ortaöğretimini Kars'ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki öğrenciliği boyunca bazı eylemlere katıldı. PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1989'dan itibaren, HEP çizgisindeki partilerin değişik kademelerinde görev aldı.

1999'da Kars Belediye Başkanlığına aday olan Bakırhan seçimi kazanamayınca HADEP Kars İl Başkanlığı ve partinin diğer organlarında yer aldı.2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu DEHAP tan Kars Milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya gidemedi.

Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli?Tuncer Bakırhan

Daha sonra DEHAP genel başkanlığı yaptı. Bu sırada, hakkında davalar açılan partiyi feshedip, ekibiyle birlikte DTP çatısı altına girdi. İki yıl süren genel başkanlığı görevini DTP'nin kurulmasıyla birlikte Ahmet Türk'e devretti.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat kazanamadı. 2013 yılında KCK üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde yattı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçildi.

16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım tarihinde de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

TUNCER BAKIRHAN HANGİ PARTİDEN?

Tuncer Bakırhan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı'dır.

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