Tunceli tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar?
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Markasına, satıldığı ile ve boyutlarına göre tüp fiyatları değişmektedir. Bu nedenle Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatları değişkenlik göstermektedir. Evinde ya da iş yerinde tüp kullanan vatandaşlar 2022 tüp fiyatlarını merak etmekte. Bunun için internete araştırma yapmaktalar.
Fosil yakıtlarına artan talep, döviz kurlarının artması ve ülkeler arası savaşlar nedeniyle fosil temelli yakıtlarda fiyatlar artmaktadır. Bunlardan biri de tüp fiyatları olmuştur. Zamlar ve fiyat değişimleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaktadır. Biz de bu haberimizde sizler için 2022 tüp fiyatlarını, Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatlarını araştırarak bir araya getirdik. İşte detaylar.
Aygaz Gri Ev Tüpü (12kg) : 297.00 TL
Aygaz Gri Küçük Tüp (2kg) : 59.00 TL
Aygaz Forklift Tüp (24kg) : 592.00 TL
Aygaz Mini (Depozito Bedeli) (2kg) : 80.00 TL
12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı : 286.00 TL
2 kg Piknik Tüp : 55.25 TL
24 kg Ticari Tüp : 573.00 TL
45 kg Sanayi Tüpü Miks : 1073.50 TL
Küçük Tüp (2kg) : 57.00 TL
Ev Tüpü (12kg) : 292.50 TL
24 kg Ticari Tüp : 581.00 TL
45 kg Sanayi Tüpü : 1084.50 TL
TUNCELİ AYGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
TUNCELİ MİLANGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
TUNCELİ İPRAGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022