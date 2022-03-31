Tunceli Ramazan imsakiyesi! Tunceli iftar saati ne zaman? Tunceli imsak saati ne zaman? Tunceli Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Tunceli iftar ve imsak saatleri saat kaçta?
Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Tunceli iftar saati kaçta? Tunceli imsak saati ne zaman?
TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
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