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21 ilde daha okullar tatil edildi

21 ilde daha okullar tatil edildi

Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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26 Kasım Salı günü Tunceli'deki okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili beklenen açıklama henüz gelmedi. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi bekliyor. Peki, Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok m

' Tunceli'de okullar yarın tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 26 Kasım Salı Tunceli'de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla şehir merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Valilik, il merkezi, Hozat, Pülümür, Ovacık, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

26 Aralık Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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