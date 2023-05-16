Tunceli milletvekilleri kimler? 28. Dönem Tunceli Yeşil Sol Parti milletvekil listesi!

TUNCELİ MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Tunceli milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Tunceli milletvekilleri kim? Yeşil Sol Parti Tunceli milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

TUNCELİ MİLLETVEKİL LİSTESİ!

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Ayten Kordu