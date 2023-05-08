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Tunceli kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Tunceli kaç milletvekili var?

Tunceli kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Tunceli kaç milletvekili var?

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14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala illerin çıkaracağı milletvekili sayıları merak ediliyor. Peki Tunceli kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Tunceli kaç milletvekili var?

Tunceli kaç milletvekili çıkarıyor? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala illerin çıkaracağı milletvekili sayıları merak ediliyor. Peki Tunceli kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Tunceli kaç milletvekili var? Detaylar...

TUNCELİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Tunceli ilinin 1 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %86,24 oranlarında gerçekleşmişti.

Bu seçimde Tunceli ilinin çıkaracağı vekil sayısı bir vekil daha azalmıştır. Tunceli ili bu seçimde 1 milletvekili çıkaracaktır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Milletvekili Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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