Tunceli deprem riski var mı? Sorusu, gündeme gelen artçı depremler nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2 il için deprem uyarısında bulundu. Deprem için hazırlıkların yeterli olmadığının altını çizen Görür, daha önce bölge için 7 ve üzeri bir depremin beklendiğini belirtmişti. Peki, Tunceli deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu?

TUNCELİ DEPREM RİSKİ VAR MI?

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce katıldığı bir televizyon programında Erzincan-Karlıova bölgesinde 7 ve üzeri bir deprem beklendiğini belirtmişti. "İlk kez söylüyorum" diyerek uyaran Naci Görür, Tunceli'nin tehdit altında olduğunu ifade etmişti. Görür, "Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir." diye konuşmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, "Cidden risk altındalar" diyerek 2 ili uyardı. Görür paylaşımında, "Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli'yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler değil. Bu iş Belediye ile birlikte omuz omuza yapılmalı. Kentin tüm bileşenleri, yani Tunceli'nin halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem ve çevresi ve ekonomisinin olası depremde ne kadar ve nasıl zarar göreceği araştırılıp tespit edilmeli ve bunlar üzerinde zarar azaltıcı çalışmalar yapılarak deprem dirençli hale getirilmelidir. Sayın valimize hassasiyeti için teşekkür ederim, sevgiyle." ifadelerine yer verdi.