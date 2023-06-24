Tunceli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Tunceli deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Tunceli deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Tunceli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Tunceli depremleri! 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

TUNCELİ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Tunceli 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.