Ünlü jeolog Naci Görür, Tunceli'de bir deprem olacağına dair açıklamalar yaptı. Görür'ün açıklamaları sonrası, Tunceli'de ne şiddetinde bir deprem bekleniyor olduğu merak konusu oldu. Peki, Tunceli deprem mi olacak? Naci Görür Tunceli açıklaması nedir? Tunceli kaç şiddetinde deprem olacak? İşte detaylar...

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'de katıldığı deprem sempozyumunda, deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Tunceli'de deprem mi olacak sorusu araştırılmaya başlandı. Naci Görür Tunceli açıklaması nedir merak konusu oldu. Peki, Tunceli deprem mi olacak? Naci Görür Tunceli açıklaması nedir? Tunceli kaç şiddetinde deprem olacak? Detaylar haberimizde...

TUNCELİ DEPREM Mİ OLACAK?

Tunceli'deki deprem sempozyumunda Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda yer aldığını ve ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu fayın dünyanın en etkin, en sıkıntılı en aktif faylarından biri olduğunu ifade eden Görür, "Oradan çok endişemiz var bizim. Tunceli'yi etkileyebilecek ciddi bir durum. Zamanı tam bilmiyoruz ama en son deprem orada 1784 yılında, demek ki zamanı dolmuş veya dolmak üzere. Ona karşı dikkatli olmak lazım" dedi.

NACİ GÖRÜR TUNCELİ AÇIKLAMASI NEDİR?

Tunceli Kent Koruma Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu organizasyonuyla Sanat Sokağı'nda 'Deprem Gerçeği' konulu sempozyum düzenlendi. Açık havada düzenlenen sempozyuma Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yapı ve Yapılaşma Jeofiziği Bilimsel ve Teknik Kurulu'ndan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumun ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın deprem süresinin dolduğunu belirterek, "Malatya fayının ve Ovacık fayının durumu ortada. Bu iki fay da Tunceli'ye 100 kilometrenin altında yakın. Bu fayın hareketi Tunceli'yi ciddi bir şekilde etkiler. Kuzeyinizde Kuzey Anadolu fayı var. Dünyanın en etkin, en sıkıntılı en aktif faylarından biri. Bütün depremleri etkileyen Türkiye'de isim yapmış depremleri oluşturan fay" dedi.