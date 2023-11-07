Tunceli'deki tarihi alan turizme kazandırılacak

Tunceli'de bulunan ve Urartular tarafından yapıldığı düşünülen 'Gelin Odaları' turizme kazandırılmak için çalışma başlatıldı.

TUNCELİ'de yöre halkınca 'Gelin Odaları' olarak bilinen, Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapıldığı değerlendirilen tarihi alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan, içinde bir kral tahtı ile tutsakların cezalandırıldığı zindanın ve kayaların oyularak yapıldığı, taş merdivenlerle çaya ulaşıp su alındığı gizli bir geçidin de olduğu 'Gelin Odaları'nın, turizme kazandırılması için, Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, Tunceli Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Urartular tarafından yapıldığı ve geçmişinin 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülen tarihi alandaki röleve ve çevre düzenlemeleri için düşünülen güzergahları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür Müdürü İsmet Ulaşoğlu, Müze Müdürü Kenan Öncel, Fırat Kalkınma Ajansı İl Müdürü Murat Ortak ve Arkeolog Özgür Şahin, yerinde inceledi.