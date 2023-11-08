Tunceli'de kontrolden çıkan otomobilin 80 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı. Ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı, ekipler yaralıları kurtarmak için seferber oldu

- Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de otomobil, 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 kişi ekipler tarafından çıkartıldı.

Kaza, Batman Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından yukarı çıkartıldı. Ambulanslara taşınan yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.