Tunceli'de Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GNB 402 plakalı otomobil ile 24 FD 258 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil