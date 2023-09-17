Tunceli'de otomobil baraj gölüne uçmaktan ağaç sayesinde kurtuldular: 3 yaralı

TUNCELİ - Tunceli merkezde aşırı hız yapan sürücü, Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten takıldığı ağaç sayesinde kurtuldu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Mameki Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elazığ'dan gelen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle köprü girişindeki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Araç, Uzunçayır Baraj Gölü'ne takıldığı ağaç sayesinde kurtulurken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerini teslim etti. Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.