Tunceli'de Munzur Vadisi'nde kamping projesi için imza töreni düzenlendi

Turizmde gelişimini sürdüren Tunceli'de, Munzur Vadisi'nde kamping alanı oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı. FKA tarafından desteklenen ve İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek projeyle, vadideki Yaylagünü köyü civarında taş ev, bungalov ev, çadır ve karavan kamp alanı ile ortak kullanım alanlarını içeren modern konaklama tesisi yapılacak.