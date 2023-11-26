Tunceli'de Kadınlar Yöreye Özgü Hediyelik Eşyalar Üretiyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek yöreye özgü motiflerden hediyelik eşyalar üretiyor.

Nazımiye'de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile ilçedeki Halk Eğitim Merkezi ve ADEM tarafından belirli aralıklarla kadınlara yönelik kurslar açılıyor.

Bu sayede ev ortamından uzaklaşan kadınlar, haftanın belirli günlerinde geldikleri merkezlerde usta öğreticilerden el sanatlarıyla ilgili eğitim alıyor.

El becerilerini geliştirerek meslek öğrenen kadınlar, kente özgü yaban keçisi, ters lale, keklik ve Düzgün Baba Dağı motiflerini hediyelik eşyaların üzerine işliyor.

Kadınlar uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri ildeki bazı kurumlara ya da yöreye gezmeye gelen turistlere satarak kazanç sağlıyor.

Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, AA muhabirine, Nazımiye'nin küçük bir ilçe olduğunu ve buna rağmen büyük işler başardıklarını söyledi.

"Kadınların ekonomilerine katkı sağlıyoruz"

Kırsalda yaşayan kadınları desteklemek için çalışma yaptıklarını belirten Konak, şöyle konuştu:

"Kadınların ekonomilerine katkı sağlıyoruz ve hayatı daha kaliteli yaşamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında da kadınların hayata bakışlarını değiştirmeye çaba harcıyoruz. İlçemizdeki Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi'ndeki kurslara katılan kadınlar, yöremize özgü çok güzel hediyelik ve süs eşyaları yapıyorlar. Bu ürünleri diğer insanlara ulaştırmak amacıyla da el birliğiyle çalışma yürütüyoruz."

Halk Eğitim Müdürü Meral Kalkan da ilçede el sanatları alanında birçok kadına eğitim verdiklerini dile getirdi.

"Kadınlara meslek öğretip istihdama yönlendirmeye çalışıyoruz"

Her geçen yıl ADEM kurslarına ilginin artığını ifade eden Kalkan, "Özellikle ilçemizdeki dezavantajlı kadın vatandaşlarımız kurslarımıza kayıt yaptırıyorlar. Bunun yanı sıra diğer gönüllü kadınlarımızı da kurslarımıza dahil ediyoruz. Bu kurslarda kadınlarımızın tamamen devletimizin hibeleriyle ürünler yapıyor. Özellikle işsiz kadınlarımız merkezlerimize gelerek zamanlarını verimli geçirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda kadınlara meslek öğretip istihdama yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Seher Kaya da kurslar sayesinde kadınları ev ortamından çıkararak sosyalleştirdiklerini ve birlikte keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kursiyer Ayşe Gök ise ev işlerinden arta kalan zamanında kurslara katılarak el sanatları alanında el becerisini geliştirdiğini anlattı.