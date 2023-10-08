Tunceli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

TUNCELİ - Tunceli- Erzincan karayolunda bulunan çığ tünelinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Erzincan Karayolu'nun 40. kilometresinde bulunan 8. çığ tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 FD 258 plakalı ile 34 GNB 402 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, aralarında bir bebek ile bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.