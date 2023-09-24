Tunceli'deki deprem sempozyumunda Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'de deprem riski var mı? Sorusuna yanıt derecesinde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Tunceli'de deprem riski var mı? Tunceli'de fay hattı var mı, nereden geçiyor?

Tunceli'de deprem riski var mı? Sorusu bir süredir merak ediliyor ve gündemde yer alıyordu. Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli'de katıldığı deprem sempozyumunda Tunceli'de depreme dair önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Peki, Tunceli'de deprem riski var mı? Tunceli'de fay hattı var mı, nereden geçiyor?

TUNCELİ'DE DEPREM RİSKİ VAR MI?

Naci Görür, Tunceli'de katıldığı deprem sempozyumunda, "Bizim Yedisu fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının bir bölümü, orası çok etkin ve hızlı. Yılda 2,5 santim hareket ediyor. Yaklaşık 250 senede bir deprem üretiyor. Oradan çok endişemiz var bizim. Tunceli'yi etkileyebilecek ciddi bir durum. Zamanı tam bilmiyoruz ama en son deprem orada 1784 yılında, demek ki zamanı dolmuş veya dolmak üzere. Ona karşı dikkatli olmak lazım" dedi.

"DÜNYANIN EN ETKİN, EN SIKINTILI AKTİF FAYLARINDAN BİRİ"

Tunceli Kent Koruma Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu organizasyonuyla Sanat Sokağı'nda 'Deprem Gerçeği' konulu sempozyum düzenlendi. Açık havada düzenlenen sempozyuma Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yapı ve Yapılaşma Jeofiziği Bilimsel ve Teknik Kurulu'ndan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumun ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın deprem süresinin dolduğunu belirterek, "Malatya fayının ve Ovacık fayının durumu ortada. Bu iki fay da Tunceli'ye 100 kilometrenin altında yakın. Bu fayın hareketi Tunceli'yi ciddi bir şekilde etkiler. Kuzeyinizde Kuzey Anadolu fayı var. Dünyanın en etkin, en sıkıntılı en aktif faylarından biri. Bütün depremleri etkileyen Türkiye'de isim yapmış depremleri oluşturan fay" dedi.