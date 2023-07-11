Tunceli deprem mi oldu? Sorusu, Tunceli'de gerçekleşen sarsıntı ile birlikte merak edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Tunceli'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Tunceli deprem mi oldu? Dün gece Tunceli'de deprem mi oldu? Soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Tunceli'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

TUNCELİ DEPREM Mİ OLDU?

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