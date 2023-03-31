Son günlerde duyulan haberler ile birlikte gündemde Tunceli belediye başkanı hangi partiden seçildi? Sorusu yer alıyor. Tunceli belediye başkanı kim olduğu da en çok merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Peki, Tunceli belediye başkanı hangi partiden seçildi? Tunceli belediye başkanı hangi partiden aday olmuştu? Tunceli belediye başkanı kim?

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2019 yerel seçimleri ile birlikte seçilmekte olan Tunceli belediye başkanı hangi partiden seçildi? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Yaptıkları ile birçok kez haberlere konu olmayı başaran Tunceli belediye başkanı, birçok konuda vatandaşlar tarafından merak edilen isimmler arasında yer alıyor. Peki, Tunceli belediye başkanı hangi partiden seçildi? Tunceli belediye başkanı hangi partiden aday olmuştu? Tunceli belediye başkanı kim?

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN SEÇİLDİ?

2019 yerel seçimleri ile Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak Fatih Mehmet Maçoğlu %32,77 oy oranı ile Tunceli belediye başkanı olmuştur. 2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlık yarışında ilk sırada yer alan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptıkları işler ile birlikte birçok kez gündeme gelmeyi de başarmıştır.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu, 20 Aralık 1968 tarihinde Tunceli Ovacık'da doğdu.İlköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı.

2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmakta iken, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak girdiği seçimi kazandı ve belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı olan Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun seçimdeki ortak adayıydı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu, evli 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Komünist Başkan lakabıyla tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'nin yeni Belediye Başkanı seçildi. Fatih Mehmet Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKPli İl Belediye Başkanı oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu , Tunceli Belediye Başkanlığını sürdürdüğü sırada 22 Haziran 2020 günü hastanede yapılan koronavirüs testi sonucunda kendisi ve kızına koronavirüs tanısı konmuştur. Bir süre sonra COVİD-19'u yenmiştir.