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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir?
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Tunceli Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğu ve Cevdet Konak'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir?

TunceliBelediye Başkanı'nın hangi partiden olduğu ve kim olduğu, kaç yaşında olduğu ile memleketi vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ovacık Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir?

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Ağzunik köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Hozat'ta tamamlayan Konak, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Siyasi kariyerinde Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Konak, evli ve üç çocuk babasıdır.

YERİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Bakanlık, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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