Tunceli akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Tunceli imsakiye! Tunceli iftara ne kadar kaldı?
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Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Tunceli akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Tunceli iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...
Tunceli'de oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Tunceli için imsak vakti 04:51, iftar saati ise saat 18:43 olarak açıklanmıştır.