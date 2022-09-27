Sinema, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve senarist Tuncel Kurtiz, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Tuncel Kurtiz ne zaman öldü? Tuncel Kurtiz neden öldü? İşte detaylar...

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer olan usta oyuncu Tuncel Kurtiz 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta tiyatro oyuncusu Tuncel Kurtiz, oyunculuk kariyerine Dormen Tiyatrosu'nda başladı. 1964 yılında rol aldığı Şeytan'ın Uşakları sinema filmi ile beyaz perdeye geçti. Özellikle son yıllarda başta Ezel olmak üzere rol aldığı dizileri ile de herkesin beğenisini kazandı. Peki, Tuncel Kurtiz ne zaman öldü? Tuncel Kurtiz neden öldü? Detaylar haberimizde...

TUNCEL KURTİZ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Usta sanatçı Tuncel Kurtiz, 77 yaşındayken 27 Eylül 2013 tarihinde hayatını kaybetti.

TUNCEL KURTİZ NEDEN ÖLDÜ?

27 Eylül 2013'te Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936'da İzmit Bahçecik'te doğdu. Babası Hamdi Valâ Kurtiz Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Müfide Kurtiz Boşnak'tır. Sezgin ve Rengin adında iki kardeşi vardır. Bürokrat babasının görevi gereği ilkokulu sekiz farklı şehirde bitirdi. Ortaokulu Edremit'te okudu. Aynı şekilde farklı şehirlerde devam ettiği lise eğitimine farklı şehirlerde devam etti ve Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı.

Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu fakat hiçbirinden mezun olmadı. İlk işi, İETT'de ışık kontrolörlüğü oldu.

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray'ın yönettiği Şeytan'ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney'in Sürü, Umut ve Duvar gibi unutulmaz filmlerinin de aralarında yer aldığı 100'e yakın filmde rol aldı.

Türkiye sinema tarihinin diğer klasiklerinden Tunç Okan filmlerinde rol aldı.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nurettin Sezer ile kaleme aldığı "Gül Hasan" filminin senaryosuyla "En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Yılmaz Güney'in ölümüyle yurtdışında yaşamaya başladı. İsveç, ABD ve Almanya'da yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alan sanatçı Türkiye'ye 90'larda tekrar döndü.

Başarılı sanatçı, son yıllarda oynadığı diziler sayesinde daha çok tanınır oldu. 2003 yılında Alacakaranlık, 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan Asi ve 2009 yılında vizyona giren Ezel adlı dizilerle beraber popüleritesini büyük oranda arttırdı. Ezel adlı dizide canladırdığı Ramiz Dayı karakteri o kadar fazla sevildi ki, adına fan klüpleri kuruldu, filmde seslendirdiği replikler dillerden düşmez oldu.

1979 yılında çekilen sinema filmi Gül Hasan ile yönetmenliği denemiş olan Kurtiz, ayrıca Gül Hasan ve Bereketli Topraklar Üzerinde (1980) adlı filmlerin senaryosunu da yazdı.

Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi

Altın Portakal, Gümüş Ayı ve Altın Böcek ödüllerinin sahibi olan Tuncel Kurtiz, Ezel adlı T.V. dizisinde Ramiz Dayı karakterini canlandırmıştır. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde ise Şeyhülislam Ebu Suud karakterini canlandırdı.

Tuncel Kurtiz, 2010 Yaz döneminde Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşi ve kayın biraderiden NTV için 'Tuncel Kurtiz ve Dostları' başlıklı bir program sundu, BBC'nin 'Hayat' adındaki belgeselini seslendirdi. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirdi.

Tuncel Kurtiz, Menend Kurtiz ile evli idi. Aslı adında bir kızı ve Mirza adında bir oğlu vardır.

27 Eylül 2013'te Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi.