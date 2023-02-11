Tuncay Taymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Tuncay Taymaz'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tuncay Taymaz geliyor. Peki, Tuncay Taymaz kimdir, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi? Tuncay Taymaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

İTÜ Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Tuncay Taymaz kimdir merak ediliyor. Peki, Tuncay Taymaz kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında? İşte detaylar...

TUNCAY TAYMAZ KİMDİR?

Tuncay Taymaz, (d. 1964) Türk bilim insanı, akademisyen ve jeofizik profesörüdür.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Cambridge Üniversitesi'nden doktora unvanını aldıktan sonra aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılı sonunda Türkiye'ye dönen Taymaz, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu ve doçent unvanını aldı. 1993 yılında askerlik görevini tamamlayan bilim insanı, 1993-1996 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu.1999 yılında 34 yaşında profesör olan Tuncay Taymaz, 2003-2005 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi rektör danışmanlığı yapmıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademik hayatı boyunca uluslararası yayınları ile dikkat çeken, birçok ödül ve bursla onurlandırılan Tuncay Taymaz'ın, uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. İngiltere, Fransa, Japonya, Almanya'da misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan, uluslararası sempozyumlar düzenleyen Taymaz, birçok dergide editörlük yapmaktadır.

Akademik Kariyeri

Araştırma Alanları

Aktif Tektonik,

Deprem Sismolojisi ve Sismotektonik,

Jeofizik,

Jeodinamik,

Deprem Kaynak Mekanizmaları,

Tsunami Oluşum Mekanizmaları

Ödülleri

2012 yılında Springer Publications - Books Series - Editorship" üyeliğine seçilerek dünyaca ünlü bilimsel yayınlar yapan bir yayınevinin editörleri arasında yer alan ilk Türk bilim insanı olan Taymaz'ın, yer bilimleri Jeofizik ve Sismoloji alanında TÜBİTAK-TEŞVİK ödülü bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) düzenlediği Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı'nın TÜBA-GEBİP 2001 Yılı Eylül Dönemi Bilim Bursları'nın sahipleri arasında da yer alan Taymaz, Almanya'nın saygın Alexander von Humboldt (AvH) Stiftung Research Fellowship bilim bursunun 1998 yılı sahipleri arasında Albert Einstein Science Park, GeoForschungsZentrum (GFZ), Potsdam laboratuvarlarında araştırmalarını sürdürdü. Prof.Dr. Tuncay Taymaz , İTÜ'de jeofizik ve sismoloji alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.