Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Tuncay Sonel kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi

TUNCAY SONEL KİMDİR?

1970 yılında Adana'da doğan Sonel; ilk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1992 yılında lisans, yine aynı fakültenin kamu yönetimi anabilim dalında 1995 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj süresince Ceyhan (Adana) Kaymakam Refikliği, Maden (Elazığ) Teftiş Stajı, İngiltere Brighton Dil ve Meslek Eğitimi, Simav (Kütahya) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak bitirdi.1997-1999 Güdül (Ankara), 1999-2001 Köse (Gümüşhane), 2001-2005 Vize (Kırklareli), 2005-2008 Birecik (Şanlıurfa), 2008-2012 Of (Trabzon), 2012-2015 Seydişehir (Konya), 2015-2016 Bandırma (Balıkesir) Kaymakamı, 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy (İstanbul) Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

13 Haziran 2017 - 09 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarakgörev yapmış olup, 09 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Kararname ile Ordu Valiliğine atanmıştır.

30/6/2017 - 16/6/2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Vali Sonel, 21 Haziran 2020'den itibaren de Ordu Valisi olarak görev yapmaktadır.

YENİ VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ KİMDİR?

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.