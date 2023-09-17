Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tuncay Şanlı hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Tuncay Şanlı evli mi? Sorusu bu sorular arasında yer alıyor ve merak konusu oluyor. Peki, Tuncay Şanlı evli mi? Tuncay Şanlı kiminle evli, eşi kim? Tuncay Şanlı'nın çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

Tuncay Şanlı evli mi? Sorusu, gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. 3. kez Sakaryaspor'a teknik direktör olarak getirilen Tuncay Şanlı kiminle evli, eşi kim? Sorusu en çok sorgulatılanlar arasında yer almakta. Peki, Tuncay Şanlı evli mi? Tuncay Şanlı kiminle evli, eşi kim? Tuncay Şanlı'nın çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

TUNCAY ŞANLI EVLİ Mİ?

Tuncay Şanlı, Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer olmuştur. Orta saha veya forvet mevkiinde başlamıştır. Tuncay Şanlı şuan evli değildir. Bir çocuğu vardır. 1 Ocak 2016 da futbolu bırakmıştır. 26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Ligde alınan kötü sonuçların ardından 7 Şubat 2017'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

TUNCAY ŞANLI KİMDİR?

Tuncay Şanlı, Türk teknik direktör ve eski futbolcudur.

Doğum tarihi: 16 Ocak 1982

Nereli : Sakarya

Boy : 1,82 m

Pozisyon : Forvet