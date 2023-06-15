Tuncay Özkan kovuldu mu, istifa mı etti? Tuncay Özkan neden görevden alındı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihinden öncesi Danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerini 14 Haziran 2023 yani dün itibariyle sonlandırıldı. Peki, Tuncay Özkan kovuldu mu? Tuncay Özkan neden görevden alındı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm isimlerin görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi. Görevine son verilen isimler arasında Tuncay Özkan da var. Peki, Tuncay Özkan neden görevden alındı? Tuncay Özkan kovuldu mu?

TUNCAY ÖZKAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm isimlerin görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi. Görevine son verilen isimler arasında Tuncay Özkan da var.

CHP'de seçimden sonra değişim rüzgarları esiyor. Değişim yönünde çok sayıda açıklama yapılıyor. Kılıçdaroğlu da ilk olarak MYK'sını değiştirmişti. MYK'da eski MYK'dan 5 isme yer ayrılmıştı.

Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

Sadece örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını kimseye vermemişti ve örgütleri Kılıçdaroğlu kendisine bağlamıştı. Bu çok dikkat çeken bir ayrıntıydı. Bu nedenle bölgelerin 7'ye ayrılacağı ve 1 koordinatörün olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda gözler danışman ve başdanışmanlardaydı. Beklenen o değişim kararı dün alındı ve bugün duyuruldu. Gözler yeni isimlere çevrilmiş durumda.