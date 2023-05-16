Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tuncay Özkan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tuncay Özkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan kaç yaşında, nereli? Tuncay Özkan hayatı ve biyografisi!

Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'a ne yaptı? Tuncay Özkan hakkında çok konuşulacak sözler

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tuncay Özkan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tuncay Özkan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan kaç yaşında, nereli? Tuncay Özkan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TUNCAY ÖZKAN KİMDİR?

Ahmet Tuncay Özkan (d. 14 Ağustos 1966, Ankara), Türk gazeteci, yazar, televizyoncu, siyasetçi. Aslen Erzincan-Kemaliyeli bir aileden gelmektedir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Medya kariyeri

Gazeteciliğe 1981 yılında Ankara'da Rüzgarlı Sokak'ta başladı. 1984 yılında Hürriyet grubunun çıkardığı Hürgün gazetesinde çalıştı. 1988 yılında Cumhuriyet gazetesinde görev aldı. 1993 yılında Cumhuriyet'ten Show TV'ye geçti ve Uğur Dündar'ın yapımcısı olduğu Arena programında Ankara temsilcisi olarak çalıştı. 1995 yılında Uğur Dündar'la beraber Kanal D'ye geçti. Ekim 2000'den 2002'nin Haziran ayına kadar Kanal D Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. Haziran 2002'den Aralık 2003'e kadar Show TV'ye dönüp Genel Yayın Yönetmeni oldu. Haziran 1998 - Şubat 2001 ayları arasında Radikal gazetesinde, Şubat 2001 ayından Haziran 2002 ayına kadar da Milliyet gazetesinde, 2003 Ocak'ından 2003 Aralık ayına kadar Akşam gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2002 Haziranında, Çukurova Medya Grup Başkanı olarak göreve başladı. ve bu görevine Aralık 2003'e kadar devam etti

Daha sonra Çukurova Medya grup başkanlığı görevinden ayrılan Özkan, Kanaltürk adlı televizyon kanalını kurdu. Haziran 2004'te Kerimcan Kamal, Adnan Bulut ve Tuncay Mollaveisoğlu'nun yönetiminde olan kanalda danışman olarak kuruculuk yapmıştır. Söz Meclisi, Strateji ve Politika Durağı gibi programlar ile Abdi İpekçi belgeselinin de yapımcısıdır. 13 Mayıs 2008 günü sahibi ve kurucusu olduğu Kanaltürk ve bütün yan kuruluşlarını, Bugün gazetesinin de sahibi olan Koza Madencilik A.Ş.'nin sahibi Akın İpek'e 25 milyon dolar muammel bedel karşılığında hisselerin %99.09'unu sattığını anlattı. Koza Madencilik A.Ş. ise İMKB'ye gönderdiği borsa bilgilendirme yazısında satış bedelinin 30 milyon dolar olduğunu belirtti. Ayrıca 13 Mayıs 2008'de kanalda yaptığı açıklamada çalışanların 8 aydır maaş almadığını söyleyip, satmaması hâlinde mallara haciz geleceğini kaydederek satışın mecburî olduğunu iddia etti.[8] Gazetelerde kendisine yönelik eleştirilere de Atatürkçü mücadelesine devam edeceğini söyleyerek yanıt veren Özkan, yeni bir televizyon ve gazete çıkartarak yoluna devam edeceğini belirtti. "20 milyon doların üzerinde borcumuz var. Bunun 10 milyon dolarından fazlası vergi ve SSK borçları" dedi. Ardından 1 Eylül 2008'de test yayınına son verip normal yayınına başlamış Kanal Biz'i kurmuştur. Fakat bu kanal Eylül 2009'da maddi sorunlar nedeniyle kapandı.

Siyasi yaşamı

Cumhuriyet mitinglerinin düzenleyicilerinden olan Özkan, 12 Eylül 2007 tarihinde Biz Kaç Kişiyiz hareketini başlattı. Platform, 7 ay içerisinde 1 milyon 300 bin kişilik bir topluluk haline gelmiştir. Ayrıca, 23 Haziran 2008 tarihinde kurulan Yeni Parti'nin genel başkanlığına seçilmiştir. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Özkan, Haziran 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden katıldı. 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde İzmir 1. Bölge milletvekili ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimde İzmir 1. Bölge milletvekili seçildi.

37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilememesi üzerine Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirildi.

Ergenekon davası

Tuncay Özkan, 23 Eylül 2008 günü sabahı süregitmekte olan Ergenekon soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. 5 seneye yakın sure boyunca Silivri Cezaevinde bulunan Özkan, Ergenekon üyeliği nedeniyle 5 Agustos 2013 günü Silivri'de yapılan yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. 10 Mart 2014 tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edildi. Ergenekon Davası'nın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı 21 Nisan 2016 tarihinde bozdu.

Çalıştığı Gazeteler

1981-1984: Rüzgârlı Sokak

1984-1988: Hürgün

1988-1993: Cumhuriyet

1998-2001: Radikal

2001-2002: Milliyet

2003: Akşam

Çalıştığı TV Kanallar

1993-1995: Show TV

1995-2002: Kanal D

2002-2003: Show TV

2003: Skytürk (kısa bir süre)

2004-2008: Kanaltürk

2008: Kanal Biz

Bünyesindeki medya kuruluşları

Gazete

2004-2008: TV Guide

Televizyon

2004-2008: Kanaltürk (Akın İpek'e sattı.)

2005-2008: Eurotürk

2008-2009: Kanal Biz (Ömer Kapaklı'ya sattı.)

Kanal Biz

Kanal Biz, Türkçe içerikli, Mecidiyeköy, Şişli merkezli, Tuncay Özkan'nın televizyon kanalıdır. Kanaltürk televizyonunda yayınlanan programlar bu kanala taşınmıştır. Biz kaç kişiyiz? adlı sivil toplum örgütü'nün internet sitesinde kanalın duyuruları yapılmıştır.

Tarihçe

2008 Mayıs ayında gazeteci yazar Tuncay Özkan tarafından kurulmuştur. 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla test yayınını sonlandırmıştır. Kanal Biz ile Tuncay Özkan'ın eski sahibi olduğu Kanaltürk arasında Türksat uydusundaki frekans konusunda sorun çıktı, çünkü Kanal Biz'in kullandığı frekans daha önce Kanaltürk'ün Avrupa'ya yayınını yapan Eurotürk kanalıydı, bu sorun mahkemeye taşındı fakat Türksat A.Ş. mahkeme kararını beklemeden Kanal Biz'in kullandığı frekansı iptal etti. Kanal Biz artık sadece Digiturk'ten yayın yapıyordu, kanal oradan da maddi sorun yüzünden çıkmak zorunda kaldı. Digiturk'ten kaldırılmıştır ve yerine TNT gelmiştir.

Bu kesilme ile beraber yayın Türksat 3A uydusundan ve D-Smart platformları tarafından sürmektedir. Fakat kanal 22 Eylül 2012'de kapanmıştır ve Türksat 3A uydusu ve D-Smart platformundaki yayınları sona ermiştir.

Kitapları