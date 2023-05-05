Tuncay Özkan aday mı? 2023 Tuncay Özkan milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Tuncay Özkan aday mı? 2023 Tuncay Özkan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Tuncay Özkan aday mı? 2023 Tuncay Özkan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...