Tuncay Cevheroğlu kaç yaşında, nereli? Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü kimdir?
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Arama motorlarında ise Tuncay Cevheroğlu kaç yaşında, nereli? Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü kimdir? soruları aratıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Tuncay Cevheroğlu kaç yaşında, nereli? Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü kimdir? soruları yer aldı. İşte detaylar...
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü görevini Tuncay Cevheroğlu yapmaktadır.
Cevheroğlu, 1978 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. İngilizce bilen Tuncay Cevheroğlu evli ve bir çocuk babasıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.
Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.
Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte atamaların tam listesi: