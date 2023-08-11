Tuncay Cevheroğlu kaç yaşında, nereli? Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü kimdir?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Arama motorlarında ise Tuncay Cevheroğlu kaç yaşında, nereli? Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü kimdir? soruları aratıldı.