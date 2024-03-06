Tuncay Çanga kimdir? CHP Muş Belediye Başkan Adayı Tuncay Çanga kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muş Belediye Başkan Adayı Tuncay Çanga kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Tuncay Çanga kimdir? CHP Muş Belediye Başkan Adayı Tuncay Çanga nereli? Detaylar haberimizdedir…

TUNCAY ÇANGA KİMDİR?

Tuncay Çanga, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP Muş Belediye Başkan Adayıdır.