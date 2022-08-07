Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanınan Tuncay Aka'nın siyasete atılmasının ardından hayatı merak edildi. Peki, Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? Tuncay Akça hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.