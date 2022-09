Tunç Soyer'in eşi kim? Türk siyasetinin başarılı isimlerinden olan Tunç Soyer'in özel hayatı hakkında Tunç Soyer'in eşi kim? Tunç Soyer kiminle evli? Tunç Soyer evli mi? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

TUNÇ SOYER'İN EŞİ KİM?

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'dir. Neptün Soyer, 1966'da Balıkesir'de dünyaya geldi. Soyer, memur bir babanın kızıdır. Neptün, babasının mesleğinden dolayı birçok farklı şehirde okuma fırsatı edindi.

Neptün Soyer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatında da aktif rol üstlenen Soyer, 1988-1990 yılları arasında İzmir Gümüldür'deki bir otelde çalıştı. Turizm sektöründe yer alan Neptün Soyer, 1991'de Seferihisar'da tatil köyü işletti. Neptün Soyer, bu iş nedeniyle İzmir'in Seferihisar ilçesine yerleşmiştir. Ayrıca Neptün Soyer, 2000-2017 yılları arasında matematik öğretmeni olarak köy ilkokullarında öğretmenlik yapmıştır.

Tunç Soyer ile evli olan Neptün Soyer'in Duygu ve Defne adında iki kızı var.