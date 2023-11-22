İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'e şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Peki, Tunç Soyer hakkında soruşturma mı açıldı?

İçişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin'e hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruşturma başlattı.Gelişme sonrası Tunç Soyer hakkında soruşturma mı açıldı, merak edildi.

TUNÇ SOYER HAKKINDA SORUŞTURMA MI AÇILDI?

İki müfettiş görevlendiren bakanlığın yazısında Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi.

Tunç Soyer, sosyal medya X hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* "İçişleri Bakanlığı'nın 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim.

* Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak.

* Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"