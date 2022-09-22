Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın jönlerinden Tunç Oral'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Tunç Oral kimdir? Tunç Oral neden öldü? İşte detaylar...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti. Ses dergisinin oyunculuk ile ilgili düzenlediği yarışmada birinci olduktan sonra çok sayıda filmde rol alan Tunç Oral'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Tunç Oral kimdir? Tunç Oral neden öldü? Detaylar haberimizde...

TUNÇ ORAL KİMDİR?

Tunç Oral ya da asıl adıyla Tuncer Akoral 15 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. 1964'te Ses dergisinin oyunculuk ile ilgili düzenlediği yarışmada birinci olduktan sonra, 1964-1984 yılları arasında çok sayıda filmde rol aldı. Zümrüt filmi kuran Tunç Oral, 1969 yapımı Kanlı Aşk ile 1970 yapımı Ecel Teri filmlerinde yapımcılık yaptı.

TUNÇ ORAL NEDEN ÖLDÜ?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Tunç Oral'ın geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Tunç Oral'ın hastalığına dair detaylı bir açıklama paylaşılmadı.