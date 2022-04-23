Tunç Kökkaya kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tunç Kökkaya kimdir, kaç yaşında vefat etti? Tunç Kökkaya mesleği ne, nereli?

Kalp pili ile yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Tunç Kökkaya hayatını kaybetti. Peki, Tunç Kökkaya öldü mü, neden öldü? Tunç Kökkaya kimdir, kaç yaşında vefat etti? Tunç Kökkaya mesleği ne, nereli? Tunç Kökkaya koronavirüs mü olmuştu? Tunç Kökkaya hastalığı nedir? Ayrıntılar sizlerle...

TUNÇ KÖKKAYA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Kalp pili ile yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Tunç Kökkaya hayatını kaybetti. Kökkaya'nın ani ölümüyle yıkılan Cenk Eren, Işın Karaca, Seda Sayan ve Özgür Aras, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Tunç Kökkaya, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin sevenlerinden edindiğimiz bilgilere göre, kalp pili ile yaşayan Kökkaya geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve virüsün akciğerlerine bulaşmasıyla evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

58 yaşında hayata gözlerini yuman Tunç Kökkaya, bugün ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Kökkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını yıktı. Ölüm haberini alan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

TUNÇ KÖKKAYA KİMDİR?

58 yaşında koronavirüse yakalanan Tunç Kökkaya hayatını kaybetti. Tunç Kökkaya sanat camiasının önde gelen isimlerinden birisidir.

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