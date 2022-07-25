Galatasaray Futbol A Takımı kol sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreni, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Spor gündeminde trend olan gelişme sonrası Tunç Holding kimin? Tunç Holding kimin sahibi kim araştırıldı.

TUNÇ HOLDİNG KİMİN, SAHİBİ KİM?

Tunç Holdinginin sahibi Dinçer Azaphan'dır.

Tunç holding sahibi Dinçer Azaphan kimdir?

Tunç Holding yönetim kurulu başkanı olan aynı zamanda babasından kalan Tunç Petrol ün sahibidir. Ünlü petrolcü Tuncay Azaphanın oğludur. İstanbul Güngören ilçesi Merter semtinde babasının adına bir okulu vardır. Tuncay Azaphan lisesi olarak geçmektedir.

Galatasaray Genel Kurul Üyesi olan Dinçer Azaphan'ın İstanbul'da 3 adet akaryakıt istasyonu olduğu biliniyor.

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