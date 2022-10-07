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Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi? Tuna Kiremitçi İstanbul Konseri iptal mi?

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Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi? Tuna Kiremitçi İstanbul Konseri iptal mi?

Müzisyen yazar Tuna Kiremitçi'nin bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde vereceği konser ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tuna Kiremitçi İstanbul Konseri iptal mi? Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi? Merak edildi.

Şarkıcı Tuna Kiremitçi'nin İstanbul'da vereceği konser iptal edildiŞarkıcı Tuna Kiremitçi'nin İstanbul'da vereceği konser iptal edildi

Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi? Müzisyen yazar Tuna Kiremitçi'nin bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde vereceği konser ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tuna Kiremitçi İstanbul Konseri iptal mi? Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi? Merak edildi. İşte detaylar...

TUNA KİREMİTÇİ KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Sanatçı Tuna Kiremitçi'nin bugün İstanbul'da vereceği konseri saatler kala iptal edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösteren Kiremitçi, "nereye varmak istiyorsunuz? Bu şarkılardan korku niye" dedi.

"ŞARKILARDAN BU KORKU NİYE?"

Konserinin dini gerekçeler nedeniyle iptal edildiği ileri sürülen Tuna Kiremitçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?" dedi.

Tuna Kiremitçi konseri neden iptal edildi? Tuna Kiremitçi İstanbul Konseri iptal mi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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