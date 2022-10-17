Oyuncu Tuna Arman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Tuna Arman kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tuna Arman kimdir? Tuna Arman kaç yaşında, nereli? Tuna Arman film ve dizileri neler?

Tuna Arman 22 Mart 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. Üç Kuruş dizisiyle adından söz ettiren Tuna Armankimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Tuna Arman kimdir? Tuna Arman kaç yaşında, nereli? Tuna Arman film ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir…

TUNA ARMAN KİMDİR?

Tuna Arman 22 Mart 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984'te İstanbul Belediye Tiyatrosu'na devam etti. 1985'te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı. Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynamaktadır.

2011 yılında engelli hayvanların varlığına dikkat çekmek amacıyla, radyo programcısı ve hayvan hakları aktivisti Tolga Öztorun ve fotoğrafçı Ateş Kantürk ile birlikte "Farkında mısın?" projesini gerçekleştirdi. Projede engelli bir hayvanla fotoğraflanan her ünlü, makyaj veya fotoğraf müdahalesiyle engelli gösteriliyor.

TUNA ARMAN FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Dünya Evi (Yakında)

Üç Kuruş (2022)

Çocuklar Duymasın (2017-2019)

İki Yalancı (2017)

Aşk Yeniden (2016)

Çorap Söküğü

Derman

Hepsi1

Avrupa Yakası

Tatlı Hayat

Evimiz Olacak mı?

Çiçek Taksi

Cümbüş Sokak

Bizim Mahalle

Altınkuş Musiki Cemiyeti

Uzak Kentin İnsanları

Mavi Mavi

Uzak Kentin İnsanları