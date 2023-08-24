Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. Arama motorlarında ise Tümgeneral Coşkun Sel kimdir? Adana İl Jandarma Komutanlığına atanan Coşkun Sel kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ankara, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. 13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Peki, Tümgeneral Coşkun Sel kimdir? Adana İl Jandarma Komutanlığına atanan Coşkun Sel kaç yaşında, nereli?

TÜMGENERAL COŞKUN SEL KİMDİR?

Tümgeneral Coşkun Sel 1971 yılında Tokat'ta doğmuş olup, Sivas nüfusuna kayıtlıdır. 1984 yılında Kuleli Askeri Lisesinde başlayan askeri eğitimine müteakip, 1992 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

1992-1994 yılları arasında Tuzla Piyade Okulu, Foça Komando Okulu ve Jandarma Subay Temel Kursunu tamamlamaya müteakip, 1994-1998 yılları arasında Şırnak ve Diyarbakır illerinde Tim va Bölük Komutanlığı, 1998-2001 yılları arasında Bilecik Jandarma Eğitim Birliğinde Bölük Komutanlığı, 2001-2003 yılları arasında Adıyaman Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığında İstihbarat ve Harekât Subaylığı, 2003-2007 yılları arasında Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Şırnak/Andaç Sınır Tabur Komutanlığı, 2009-2013 yılları arasında Çanakkale Eğitim Tabur Komutanlığı, 2013-2015 yılları arasında Bolu İl Jandarma Komutan Yardımcılığı, 2015-2017 yılları arasında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, görevlerinde bulunmuş olup2017 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek 2017-2019 yılları arasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 2019-2021 yılları arasında Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 2021-2022 yılları arasında Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulunmuş olup 2022 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etmiştir.

Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel atanmıştır. Bayan Ayşe SONAY SEL ile evli olup 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.