Tümgeneral Burhan Aktaş kimdir? Genelkurmay Personel Başkanı Burhan Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Bu isimlerden en çok dikkat çeken Burhan Aktaş oldu. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı. Peki, Tümgeneral Burhan Aktaş kimdir? Genelkurmay Personel Başkanı Burhan Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında?