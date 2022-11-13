Son zamanlarda birçok Tumblr kullanıcısı tarafından araştırılan sorular arasında Tumblr neden açılmıyor? Sorusu sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Birçok Tumblr kullanıcısı Tumblr yasaklandı mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, Tumblr neden açılmıyor? Tumblr yasaklandı mı? Tumblr neden yasaklandı?

Geçtiğimiz günlerde Tumblr 2018 yılında getirilen yetişkin içeriklerin yasaklanmasını konu alan yasağı 4 yıl sonra kaldırma kararı alınmıştı. Web sitesi topluluk politikasını güncelleyen Tumblr'ın yeni kurallarına göre, çıplaklık içeren, yetişkinlere yönelik medyalar ve metinler artık platformdan kullanıcılar tarafından yayınlanabilecek. Bu haberimizde kullanıcılar tarafından merak edilen Tumblr neden açılmıyor? sorusunu yanıtladık. Peki, Tumblr neden açılmıyor? Tumblr yasaklandı mı? Tumblr neden yasaklandı?

TUMBLR NEDEN AÇILMIYOR?

Web sitesi topluluk politikasını güncelleyen Tumblr'ın yeni kurallarına göre, çıplaklık içeren, yetişkinlere yönelik medyalar ve metinler artık platformdan kullanıcılar tarafından yayınlanabilecek. Bu gelişmenin ardından Tumblr'a erişim engeli getirildi. Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellendi.

TUMBLR YASAKLANDI MI?

Tumblr 2018 yılında getirilen yetişkin içeriklerin yasaklanmasını konu alan yasağı 4 yıl sonra kaldırma kararı almasının ardından Tumblr platformuna erişim engeli getirildi.