Tumblr'a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar Tumblr çöktü mü? ve Tumblr yasaklandı mı? sorularına yanıt arıyor. Tumblr çöktü mü? Sorusu, sosyal medya platformlarına dair merak edilen konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında aratılan Tumblr çöktü mü? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, Tumblr çöktü mü? Tumblr yasaklandı mı? Tumblr sorun mu var, neden açılmıyor? İşte merak edilenler...

Tumblr'a erişim sıkıntısı yaşayan birçok kişi Tumblr çöktü mü? Sorusunu internette aratıyor ve konu hakkındaki detayları merak ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından birisi olan Tumblr'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Tumblr'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Tumblr'da sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Tumblr'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Peki, Tumblr çöktü mü? Tumblr yasaklandı mı? Tumblr sorun mu var, neden açılmıyor?

TUMBLR ÇÖKTÜ MÜ?

Tumblr'ın çöktüğüne dair henüz şirketten resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Tumblr'da anlık olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

TUMBLR YASAKLANDI MI?

Web sitesi topluluk politikasını güncelleyen Tumblr'ın yeni kurallarına göre, çıplaklık içeren, yetişkinlere yönelik medyalar ve metinler artık platformdan kullanıcılar tarafından yayınlanabilecek. Bu gelişmenin ardından Tumblr'a erişim engeli getirildi. Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellendi.