Tumblr'a giremeyen kullanıcılar Tumblr çöktü mü? 11 Kasım Tumblr sorun mu var? sorularına yanıt arıyor. Tumblr çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında aratılan Tumblr çöktü mü? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

Tumblr'a erişimde sorun yaşayan birçok kişi Tumblr çöktü mü? Sorusunu internette aratıyor ve konu hakkındaki detayları merak ediyor.Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Tumblr'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Tumblr'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Tumblr'da sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. Tumblr'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Tumblr çöktü mü? 11 Kasım Cuma Tumblr sorun mu var? Tumblr neden açılmıyor?

TUMBLR ÇÖKTÜ MÜ?

Tumblr'ın çöktüğüne dair henüz şirketten resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Tumblr'da anlık olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.