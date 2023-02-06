Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından birçok ilimizde okullar tatil ilan edildi. Peki, Tüm Türkiye'de okullar tatil mi oldu 2023? Türkiye'de hangi illerde okullar tatil edildi? Hangi il ve ilçelerin okulları tatil? İşte detaylar...

Son dakika gelen haberlere göre, Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Peki, Tüm Türkiye'de okullar tatil mi oldu 2023? Türkiye'de hangi illerde okullar tatil edildi? Hangi il ve ilçelerin okulları tatil? İşte resmi açıklama ve ayrıntılar...

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Türkiye'yi kahreden haberin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Özer "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. " diye konuştu.

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) " Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.