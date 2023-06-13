Tüm Survivor Şampiyonları: Geçmişten günümüze Survivor şampiyonları (birincileri) kimlerdir? Survivor 2018-2019-2020-2021-2022-2023 Şampiyonu kim?

Survivor'da tüm şampiyonlar kimlerdir merak ediliyor. Bugün Survivor 2023 devam ederken izleyiciler, Geçmişten günümüze Survivor şampiyonları (birincileri) kimlerdir? Survivor 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 Şampiyonu kimlerdir? merak ediyor. İşte tüm Survivor şampiyonları ve birincileri...

Survivor Şampiyonları kimlerdir? Hangi isim hangi yılda şampiyon olmuştur? Survivor Şampiyonları: Geçmişten günümüze Survivor şampiyonları (birincileri) kimlerdir? Survivor 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 Şampiyonu kim?

SURVIVOR TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLERDİR?

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan Reality TV yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D'de ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan ilk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2. kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur. Daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler olmuştur. Bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, Nagihan Karadere ikinci, Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halinde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci ve Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. 2021'de yine Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım mücadele etmiştir. Aleyna Kalaycıoğlu dördüncü, Ayşe Yüksel üçüncü, Yiğit Poyraz ikinci ve İsmail Balaban şampiyon olmuştur. 2022'de yapılan Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım mücadele etmiştir. Ayşe Yüksel dördüncü, Batuhan Karacakaya üçüncü, Adem Kılıçcı ikinci ve Nisa Bölükbaşı şampiyon olmuştur. Türkiye'nin en uzun süredir devam eden ve en çok izlenen yarışma programı olarak rekorunu hâlen korumaktadır.

SURVIVOR ŞAMPİYONLARI! HANGİ YIL HANGİ İSİM ŞAMPİYON OLDU?