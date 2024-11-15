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Tüm Seyahat İhtiyaçlarına Tek Platformdan Çözüm Sunan Turna.com, Otel Kategorisini Yayına Aldı

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Tüm Seyahat İhtiyaçlarına Tek Platformdan Çözüm Sunan Turna.com, Otel Kategorisini Yayına Aldı
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Türkiye'nin hızla büyüyen çevrimiçi seyahat platformu Turna.com, 10.000'den fazla otel seçeneği sunan otel kategorisini "Hayalindeki Otel En İyi Fiyatlarla Turna.com'da!" sloganıyla duyurdu.

Seyahat sektöründe yapılan araştırmalar, kullanıcıların tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir platformdan karşılama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Uçak bileti, otel rezervasyonu ve diğer hizmetlerin bir arada sunulması, hem kullanıcı deneyimini sadeleştiriyor hem de zaman kazandırıyor. Turna.com da bu doğrultuda otel kategorisini hizmetlerine ekleyerek, yıl boyunca avantajlı fiyatlarla kapsamlı konaklama seçenekleri sunmaya başladı.

Kategoride, lüks otellerden butik otellere, doğa otellerinden şehir otellerine kadar farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun seçenekler yer alıyor. Kullanıcılar, otel detay sayfalarında otelin sunduğu hizmetler, oda özellikleri, puanlamalar ve harita üzerinden konum bilgisi gibi bilgilere ulaşarak tercih ettikleri otel hakkında kapsamlı bilgi edinebiliyor.

Turna.com, kredi kartı puanlarını Turna hesabına aktarma seçeneği sunarak bu puanların uçak, otobüs ve feribot biletlerinin yanı sıra otel rezervasyonlarında da kullanılmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, konaklamalarını daha avantajlı hale getirebiliyor.

Turna.com Hakkında

2014 yılında kurulan çevrimiçi seyahat platformu Turna.com, uçak, otobüs ve feribot bileti ile otel rezervasyonu gibi birçok seyahat hizmetini bir arada sunmaktadır. Akıllı uçuş ve sefer algoritmaları, esnek rezervasyon ve iptal seçenekleri, kredi kartı puanı aktarma gibi özelliklerle seyahat planlamayı kolay ve avantajlı hale getiren Turna.com, teknolojik yatırımlarını sürdürerek kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

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