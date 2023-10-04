Tüm gözler onda! Beşiktaş'ı ayakta tutan Aboubakar bu kez Rusya ve Senegal'i yıkmak için sahaya çıkacak
Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Kamerun Futbol Federasyonu tarafından milli takıma çağrıldı. Kamerun Milli Takımı'nın Rusya ve Senegal ile oynayacağı maçların kadrosunda Aboubakar da yer alıyor. Teknik direktör Rigobert Song'un bu karşılaşmalarda yıldız futbolcuya ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın formda isimlerinden Aboubakar, Kamerun Futbol Federasyonu tarafından milli takıma davet edildi.
RUSYA VE SENEGAL MAÇLARINA ÇIKACAK
Kamerun Milli Takımı, Rusya ve Senegal ile oynayacağı mücadelelerin kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'da yer aldı.
İLK 11'DE BAŞLAYACAK
Takımın teknik direktörü Rigobert Song'un söz konusu mücadelelerde yıldız futbolcuya iki maçta da ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Futbol