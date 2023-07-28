Tulumtaş Mağarası Restorasyonu Tamamlandı

Gölbaşı ilçesinde, restorasyon çalışmaları tamamlanan Tulumtaş Mağarası açılışa hazırlanıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1992'de gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağarasını turizme kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Gölbaşı'nda güzel bir mağara olmasının çok kıymetli olduğunu belirten Şimşek, "Dünyanın her yerinden gelecek turistleri Gölbaşı'mızda ağırlamayı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir kararlılıkla ve azimle "100. Yılın Model Kenti" olma yolunda, Gölbaşı'nı bir marka olarak dünyaya duyurma çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.