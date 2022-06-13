2004 yılında 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü ile En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2005 yılında 11. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Peki, Tülin Özen Kimdir? Tülin Özen kaç yaşında, nereli? Tülin Özen hangi filmlerde oynadı? Tülin Özen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun'da doğdu ve aslen Artvinlidir. Anne ve babası mühendistir ve bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü tercih etse de 3. sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarını kazandığından mühendislik bölümünü bıraktı. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Okurken devlet tiyatrosunda çeşitli oyunlarda oynadı.

2004 yılında Semih Kaplanoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Meleğin Düşüşü" adlı filmde oynadı. 2013 yılında "Aldırma Gönül" adlı dizide yer aldı. Yine aynı yıl "Mavi Dalga" adlı sinema filminde rol aldı. 2014 yılında yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde yer aldı.

2004 yılında 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü ile En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2005 yılında 11. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2005 yılında 16. Ankara Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü sayesinde En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2008 yılında Sadri Alışık Ödülleri'nde Vicdan ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü, 2009'da Adana Altın Koza Film Festivali'nde Vicdan ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü, 2009'da yine Siyad Ödülleri'nde Vicdan sayesinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

FİLM VE DİZİLERİ

2022 - Erşan Kuneri

2021 - Kefe

2020 - Bir Başkadır

2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Arzu) (TV Dizisi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2013 - Mavi Dalga (Ceylan) (Sinema Filmi)

2013 - Aldırma Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2012 - Yük (Zeynep) (Sinema Filmi)

2012 - Karnaval (Demet) (Sinema Filmi)

2011 - Üsküdar'a Giderken (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 - Mi Hatice (Kısa Film)

2011 - Bizim Yenge (Zeyno) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (TV Dizisi)

2009 - Bal (Anne) (Sinema Filmi)

2009 - 11'e 10 Kala ( ) (Sinema Filmi)

2008 - Vicdan (Songül) (Sinema Filmi)

2008 - Süt (Köylü Kız) (Sinema Filmi)

2008 - Cennetin Çocukları (Cennet) (TV Dizisi)

2007 - Yumurta (Sahaftaki kadın) (Sinema Filmi)

2005 - Beyaz Gelincik (Meryemce Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Meleğin Düşüşü (Zeynep) (Sinema Filmi)

2004 - Aynalar (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

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